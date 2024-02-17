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Пономарьов: Рух став більш цілісною командою

Віталій Пономарьов прокоментував підготовку команди до другої частини сезону
Сьогодні 14:42 101 0
Пономарьов: Рух став більш цілісною командою
#Рух Львів, #Віталій Пономарьов

Джерело - fcruhlviv.com.

Рух провів якісну підготовку до другої частини сезону на зборах у Словенії.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"У команди в Словенії були всі умови для якісної роботи на зимових зборах і Рух добре пройшов цей період та підготувався до другої частини чемпіонату України. Чудові умови проживання та поля, хороші спаринг-партнери – я задоволений тим, як Рух провів зимові збори.

Мені загалом сподобались усі матчі, які Рух провів на цих зборах – була хороша інтенсивність, прогрес у якості гри, який спостерігається протягом останніх півроку, також ми додали у позиційних атаках та виходах з оборони в атаку. Ми стали більш цілісною командою. Прикро, що були травми на цих зборах, зокрема Марко Сапуга отримав важку травму, в деяких гравців були мікроушкодження. Втім це – частина робочого процесу без якої неможливо пройти збори. 

Наразі Рух готовий в усіх аспектах. Але всі наші майбутні суперники також готувались під час зимових зборів і майбутні матчі продемонструють, на скільки якісно ми попрацювали. Водночас я переконаний, що ми добре провели підготовку.

На матч із Поліссям склад обиратиметься згідно з тим, як футболіст підходитиме плану на конкретний матч. У нас є своя модель гри і Рух хоче грати з позиції тиску, високо пресингувати суперника, грати агресивно – всі гравці повинні це робити. На деяких позиціях вже є дуже серйозна конкуренція, а на деяких хотілося б, щоб вона була ще більшою. Це приємний головний біль, адже попереду ще 13 матчів у чемпіонаті України, а можуть бути травми, дискваліфікації чи ще якісь фактори. Кожен отримає свій шанс", — відзначив Пономарьов.

Наразі Рух посідає шосте місце у чемпіонаті України з 26 очками в активі. Свій перший матч після відновлення УПЛ львів'яни зіграють у неділю, 25 лютого, проти Полісся.

Раніше повідомлялося, що капітан Руха пропустить близько 9 місяців через травму.

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