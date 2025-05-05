1 перемога за 9 років: помер експілот Формули-1 Масс
Йохен Масс
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На 79-му році життя помер іменитий німецький гонщик Йохен Масс.
Про це повідомила пресслужба Формули 1.
Маас виступав у Ф-1 з 1973 до 1982 року. На його рахунку 105 гонок за команди Сертіс, Макларен, АТС, Ерроуз та Марч.
Його єдина перемога у Формулі припала на Гран-прі Іспанії 1975 року у складі Макларен. Загалом 8 разів підіймався на подіум.
У 1989 році Масс здобув перемогу в легендарній гонці на витривалість "24 години Ле-Мана".
"Я глибоко засмучений новиною про смерть мого друга Йохена Масса. Він прожив неймовірне життя в самому серці нашого спорту, був чудовою людиною, яка цінувала життя та любила Формулу-1" – сказав Стефано Доменікалі, президент Ф-1.
Після завершення кар'єри працював експертом та коментатором на телебаченні.
Нагадаємо, не стало легендарного футболіста Астон Вілли Пітера МакПарланда.