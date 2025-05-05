1 перемога за 9 років: помер експілот Формули-1 Масс

На 79-му році життя помер іменитий німецький гонщик Йохен Масс.

Про це повідомила пресслужба Формули 1.

Маас виступав у Ф-1 з 1973 до 1982 року. На його рахунку 105 гонок за команди Сертіс, Макларен, АТС, Ерроуз та Марч.

Його єдина перемога у Формулі припала на Гран-прі Іспанії 1975 року у складі Макларен. Загалом 8 разів підіймався на подіум.

We are deeply saddened by the passing of Jochen Mass. His legacy will never be forgotten and our thoughts and sincere condolences are with his family. pic.twitter.com/d9OjTCcdkb — FIA (@fia) May 4, 2025

У 1989 році Масс здобув перемогу в легендарній гонці на витривалість "24 години Ле-Мана".

"Я глибоко засмучений новиною про смерть мого друга Йохена Масса. Він прожив неймовірне життя в самому серці нашого спорту, був чудовою людиною, яка цінувала життя та любила Формулу-1" – сказав Стефано Доменікалі, президент Ф-1.

Після завершення кар'єри працював експертом та коментатором на телебаченні.

Нагадаємо, не стало легендарного футболіста Астон Вілли Пітера МакПарланда.