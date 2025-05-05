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1 перемога за 9 років: помер експілот Формули-1 Масс

Руслан Травкін — 5 травня 2025, 10:24
1 перемога за 9 років: помер експілот Формули-1 Масс
Йохен Масс
x.com/fosgoodwood

На 79-му році життя помер іменитий німецький гонщик Йохен Масс.

Про це повідомила пресслужба Формули 1.

Маас виступав у Ф-1 з 1973 до 1982 року. На його рахунку 105 гонок за команди Сертіс, Макларен, АТС, Ерроуз та Марч.

Його єдина перемога у Формулі припала на Гран-прі Іспанії 1975 року у складі Макларен. Загалом 8 разів підіймався на подіум.

У 1989 році Масс здобув перемогу в легендарній гонці на витривалість "24 години Ле-Мана".

"Я глибоко засмучений новиною про смерть мого друга Йохена Масса. Він прожив неймовірне життя в самому серці нашого спорту, був чудовою людиною, яка цінувала життя та любила Формулу-1" – сказав Стефано Доменікалі, президент Ф-1.  

Після завершення кар'єри працював експертом та коментатором на телебаченні.

Нагадаємо, не стало легендарного футболіста Астон Вілли Пітера МакПарланда.

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