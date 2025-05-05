На рівні з Лаутаро та Лукаку: Довбик – у списку найкращих бомбардирів сезону в Серії А
Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик забив уже 12 голів у поточному сезоні Серії А.
За цим показником його перевершують лише 4 футболісти. Це Матео Ретегі (24) та Адемола Лукман (14) з Аталанти, Мойзе Кін (17) з Фіорентини та Маркус Тюрам (14) з Інтера.
Водночас такі зіркові нападники, як Лаутаро Мартінес (Інтер), Ромелу Лукаку (Наполі) та Ріккардо Орсоліні (Болонья) мають по 12 результативних ударів, на рівні з Довбиком. Таким чином Українець поділяє з ними 5 сходинку в списку бомбардирів.
Найкращі бомбардири Серії А сезону-2024/25
1. Матео Ретегі (Аталанта) – 24 голи
2. Мойзе Кін (Фіорентина) – 17
3. Адемола Лукман (Аталанта) – 14
3. Маркус Тюрам (Інтер) – 14
5. Ромелу Лукаку (Наполі) – 12
5. Лаутаро Мартінес (Інтер) – 12
5. Ріккардо Орсоліні (Болонья) – 12
5. Артем Довбик (Рома) – 12
Нагадаємо, Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок у складі "вовків" за переможний матч проти Фіорентини в межах 35-го туру італійської Серії А. Українець відзначився переможним голом.