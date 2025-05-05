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Циганков із Жироною прийматиме Мальорку, Дженоа Малиновського зіграє з Міланом: розклад матчів українців

Микола Дендак — 5 травня 2025, 10:39
Циганков із Жироною прийматиме Мальорку, Дженоа Малиновського зіграє з Міланом: розклад матчів українців
Віктор Циганков
Getty images

У понеділок, 5 травня, відбудуться три матчі в європейських чемпіонатах за участю українських футболістів.

Першими на поле вийдуть гравці Трабзонспора, за який виступають Данило Сікан, Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Вони о 20:00 за київським часом зіграють проти Касимпаши у 34 турі чемпіонату Туреччини.

О 21:45 Дженоа Руслана Малиновського прийматиме Мілан у 35 турі Серії А. Нещодавно Малиновський отримав травму та вже пропустив декілька матчів, тому його участь під питанням. На днях українець відсвяткував свій 32-й день народження.

А останнім на поле вийде Віктор Циганков, який намагатиметься допомогти Жироні зберегти місце в Ла Лізі. Клуб перебуває за крок від зони вильоту і в 34 турі зіграє проти Мальорки.

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Розклад матчів українців на 5 травня

  • 20:00. Суперліга Туреччини: Касимпаша – Трабзонспор;
  • 21:45. Серія А: Дженоа – Мілан;
  • 22:00. Ла Ліга: Жирона – Мальорка.

Напередодні Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 25 зіграних поєдинках на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.

Дженоа Жирона Олександр Зубков Касимпаша Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Трабзонспор Віктор Циганков Данило Сікан Руслан Малиновський Чемпіонат Туреччини, Суперліга Арсеній Батагов

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