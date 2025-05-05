Циганков із Жироною прийматиме Мальорку, Дженоа Малиновського зіграє з Міланом: розклад матчів українців

У понеділок, 5 травня, відбудуться три матчі в європейських чемпіонатах за участю українських футболістів.

Першими на поле вийдуть гравці Трабзонспора, за який виступають Данило Сікан, Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Вони о 20:00 за київським часом зіграють проти Касимпаши у 34 турі чемпіонату Туреччини.

О 21:45 Дженоа Руслана Малиновського прийматиме Мілан у 35 турі Серії А. Нещодавно Малиновський отримав травму та вже пропустив декілька матчів, тому його участь під питанням. На днях українець відсвяткував свій 32-й день народження.

А останнім на поле вийде Віктор Циганков, який намагатиметься допомогти Жироні зберегти місце в Ла Лізі. Клуб перебуває за крок від зони вильоту і в 34 турі зіграє проти Мальорки.

Розклад матчів українців на 5 травня

20:00. Суперліга Туреччини: Касимпаша – Трабзонспор;

21:45. Серія А: Дженоа – Мілан;

22:00. Ла Ліга: Жирона – Мальорка.

Напередодні Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 25 зіграних поєдинках на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.