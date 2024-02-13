Головне
Реал зіграє з Лейпцигом, Ман Сіті - з Копенгагеном в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 369
Беленюк вийшов у бронзовий фінал чемпіонату Європи
Сьогодні 13:11 164
Ліза Вітоцці: «Виграти «золото» чемпіонату світу в індивідуалці – моя головна мета»
Сьогодні 13:01 176
Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 12:33 425
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 11:21 112088
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:00 386
Грушин вийшов до фіналу чемпіонату Європи
Вчора 21:55 489
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte втратили позиці
Вчора 20:50 785
Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі
Вчора 18:29 411
Українець здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів
Вчора 17:53 428
Прямі трансляції

Баварія взимку планувала підписати Мудрика

У Челсі одразу відповіли відмовою
Сьогодні 14:18 157 0
Баварія взимку планувала підписати Мудрика
Фото - Getty Images
#Баварія, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Баварія взимку хотіла орендувати українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони не вели конкретних переговорів щодо переходу українця, оскільки Челсі одразу відповів відмовою.

Відзначається, що в англійському клубі задоволені грою Михайла Мудрика.

Нагадаємо, Челсі підписав Мудрика взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час вінгер відіграв 42 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Челсі без Мудрика переграв Крістал Пелес у 24 турі АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи 1076
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 26006
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 112088
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 44091
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 5791
Став відомий воротар Реала на матч із Лейпцигом Став відомий воротар Реала на матч із Лейпцигом 1155
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47848
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5106
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33825 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89087
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15682 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 55684 1