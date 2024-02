Баварія взимку планувала підписати Мудрика

Баварія взимку хотіла орендувати українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони не вели конкретних переговорів щодо переходу українця, оскільки Челсі одразу відповів відмовою.

Відзначається, що в англійському клубі задоволені грою Михайла Мудрика.

Нагадаємо, Челсі підписав Мудрика взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час вінгер відіграв 42 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

🔵⛔️ Bayern considered late January move for Mykhaylo Mudryk on loan from Chelsea, but it was not even a concrete negotiation.



No chance as Chelsea didn’t want Mudryk to leave and so Bayern focus was on bringing Bryan Zaragoza to the club. pic.twitter.com/Dw9a28PR5A