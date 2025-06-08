Поділля переграло Колос-2 та зберегло прописку у Першій лізі

У неділю, 8 червня, відбувся матч-відповідь плейоф за право грати у Першій лізі між Колосом-2 та Поділлям.

Хмельницький колектив здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі захисника Олега Веремієнка, який головою замкнув подачу з кутового.

Поділля виграло двоматчеве протистояння з Колосом-2 із загальним рахунком 3:0 та зберегло прописку у Першій лізі на сезон-2025/26.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

Перехідні матчі, 8 червня

Поділля – Колос-2 1:0 (0:0)

(перший матч 2:0)

Гол: 1:0 – 58 Веремієнко

Зазначимо, що резервна команда ковалівців у драматичній серії пенальті поступилась Пробію, який став чемпіоном Другої ліги. Поділля посіло 7 місце у групі вибування Першої ліги, випередивши на сім очок Діназ.