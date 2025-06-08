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Поділля переграло Колос-2 та зберегло прописку у Першій лізі

Олександр Булава — 8 червня 2025, 13:56
Поділля переграло Колос-2 та зберегло прописку у Першій лізі
ФК Поділля

У неділю, 8 червня, відбувся матч-відповідь плейоф за право грати у Першій лізі між Колосом-2 та Поділлям.

Хмельницький колектив здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі захисника Олега Веремієнка, який головою замкнув подачу з кутового.

Поділля виграло двоматчеве протистояння з Колосом-2 із загальним рахунком 3:0 та зберегло прописку у Першій лізі на сезон-2025/26.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
Перехідні матчі, 8 червня

Поділля – Колос-2 1:0 (0:0)
(перший матч 2:0)

Гол: 1:0 – 58 Веремієнко

Зазначимо, що резервна команда ковалівців у драматичній серії пенальті поступилась Пробію, який став чемпіоном Другої ліги. Поділля посіло 7 місце у групі вибування Першої ліги, випередивши на сім очок Діназ.

Чемпіонат України, Перша ліга Поділля Колос-2

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