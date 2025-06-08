Поділля переграло Колос-2 та зберегло прописку у Першій лізі
ФК Поділля
У неділю, 8 червня, відбувся матч-відповідь плейоф за право грати у Першій лізі між Колосом-2 та Поділлям.
Хмельницький колектив здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі захисника Олега Веремієнка, який головою замкнув подачу з кутового.
Поділля виграло двоматчеве протистояння з Колосом-2 із загальним рахунком 3:0 та зберегло прописку у Першій лізі на сезон-2025/26.
Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
Перехідні матчі, 8 червня
Поділля – Колос-2 1:0 (0:0)
(перший матч 2:0)
Гол: 1:0 – 58 Веремієнко
Зазначимо, що резервна команда ковалівців у драматичній серії пенальті поступилась Пробію, який став чемпіоном Другої ліги. Поділля посіло 7 місце у групі вибування Першої ліги, випередивши на сім очок Діназ.