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Почеттіно: Повністю заслужили на перемогу над Крістал Пелес

Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Крістал Пелес
Сьогодні 08:25 207 0
Почеттіно: Повністю заслужили на перемогу над Крістал Пелес
Фото - Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Челсі було важко зламати оборону Крістал Пелес у матчі 24 туру АПЛ.

Про це розповів головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно.

"Мене не турбують чутки. Мене не турбує напруга. Мене не турбує тиск. Мене не турбує стрес. Ми чудово знаємо реальність і продовжуватимемо працювати.

Ми почали дуже плоско. Перші 45 хвилин були дуже важкими. Було дуже тяжко зламати низький блок. Другий тайм ми почали дуже добре. Повністю заслужили на перемогу в результаті. Ми продовжуємо рухатися вперед. Дуже задоволений", – сказав Почеттіно.

Перемога дозволила Челсі піднятися на 10 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Відзначимо, що матч з Крістал Пелес український вінгер "синіх" Михайло Мудрик провів на лаві запасних.

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