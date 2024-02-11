Мората зазнав травми коліна в матчі з Севільєю

Джерело - Чемпіон.
Нападник Атлетико та збірної Іспанії Альваро Мората зазнав пошкодження у матчі 24-го туру Ла-Ліги проти Севільї (1:0).
Про це повідомляє пресслужба "матрацників".
Форварда мадридців замінили після першого тайму. Строки відновлення іспанця наразі невідомі.
Севілья - Атлетико 1:0: огляд матчу Ла-Ліги
Наразі Мората - найкращий бомбардир Атлетико в Ла-Лізі - 13 голів, також на рахунку форварда одна гольова передача.
Álvaro Morata had to be substituted in the Sevilla-Atleti match due to a twisted knee injury.— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 11, 2024
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