Мората зазнав травми коліна в матчі з Севільєю

Нападник Атлетико та збірної Іспанії Альваро Мората зазнав пошкодження у матчі 24-го туру Ла-Ліги проти Севільї (1:0).

Про це повідомляє пресслужба "матрацників".

Форварда мадридців замінили після першого тайму. Строки відновлення іспанця наразі невідомі.

Наразі Мората - найкращий бомбардир Атлетико в Ла-Лізі - 13 голів, також на рахунку форварда одна гольова передача.

