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Мората зазнав травми коліна в матчі з Севільєю

Строки відновлення іспанця наразі невідомі
Вчора 23:21 205 0
Мората зазнав травми коліна в матчі з Севільєю
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мората, #Севілья, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетико та збірної Іспанії Альваро Мората зазнав пошкодження у матчі 24-го туру Ла-Ліги проти Севільї (1:0).

Про це повідомляє пресслужба "матрацників".

Форварда мадридців замінили після першого тайму. Строки відновлення іспанця наразі невідомі.

  Севілья - Атлетико 1:0: огляд матчу Ла-Ліги

Наразі Мората - найкращий бомбардир Атлетико в Ла-Лізі - 13 голів, також на рахунку форварда одна гольова передача.

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