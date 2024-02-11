Атлетико зазнало поразки від Севільї: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 24-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, відбулося 3 матчі у межах 24-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 11 лютого

Хетафе - Сельта 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 41 Майораль, 2:0 - 45+2 Мата. 2:1 - 71 Ларсен, 2:2 - 85 Альєнде, 3:2 - 89 Мата

Мальорка - Райо Вальєкано 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Санчес, 1:1 - 76 Гарсія, 2:1 - 90+1 Мурікі

Севілья - Атлетико 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 15 Ромеро

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00. Барселона - Гранада

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