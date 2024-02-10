Рух програв команді з другого дивізіону Словенії у спарингу

Джерело - Чемпіон.
Львівський Рух поступився представнику словенської Другої ліги Горіці.
Це перша поразка львівської команди за останні чотири спаринги.
Наступний поєдинок Рух проведе сьогодні ж проти ще однієї словенської команди Примор’є. Матч розпочнеться о 15:30.
Додамо, що Горіца та Примор’є посідають відповідно четверте та третє місця у другому за силою дивізіоні Словенії.
Горіце (Нова Горіца, Словенія) - Рух (Львів, Україна) 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Сайчич 7, 2:0 - 44 Сайчич
Рух (стартовий склад): Ванівський - Кітела, Баршак, Дідик (К), Роман - Столярчук - Притула, Таллес - Непейпієв, Рунич - Теслюк.
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