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Почеттіно - про перемогу над Астон Віллою: Найкращий виступ Челсі у сезоні

Почеттіно прокоменутвав перемогу над Астон Віллою
Сьогодні 14:10 334 0
Почеттіно - про перемогу над Астон Віллою: Найкращий виступ Челсі у сезоні
Фото: Getty Images
#Астон Вілла, #Кубок Англії, #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - BBC.

Челсі провів з Астон Віллою в Кубку Англії (1:3) один з найкращих матчів у сезоні.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Це був один із найкращих, можливо, найкращий виступ Челсі у сезоні. Я дуже задоволений грою і тим, як гравці насолоджувалися грою у футбол. Це мене найбільше тішило. Ми - молода команда, а молодій команді найскладніше бути стабільною. З молодою командою найважче знайти баланс", - сказав Почеттіно

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