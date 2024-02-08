Почеттіно - про перемогу над Астон Віллою: Найкращий виступ Челсі у сезоні

Челсі провів з Астон Віллою в Кубку Англії (1:3) один з найкращих матчів у сезоні.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Це був один із найкращих, можливо, найкращий виступ Челсі у сезоні. Я дуже задоволений грою і тим, як гравці насолоджувалися грою у футбол. Це мене найбільше тішило. Ми - молода команда, а молодій команді найскладніше бути стабільною. З молодою командою найважче знайти баланс", - сказав Почеттіно