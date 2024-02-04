Тен Гаг: У Манчестер Юнайтед дуже яскраве майбутнє

Гравці Манчестер Юнайтед адаптуються до високого рівня гри.

Про це заявив головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг.

"Кілька місяців тому я вже казав, що у Манчестер Юнайтед дуже яскраве майбутнє. Наші сьогоднішні голи показали, що в молодих гравців дуже високий потенціал. Вони звикають до стандартів АПЛ і зростають з кожним матчем, вдосконалюючись та адаптуючись до більш високого рівня", – сказав тен Гаг.