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Тен Гаг: У Манчестер Юнайтед дуже яскраве майбутнє

Сьогодні 22:40 103 0
Тен Гаг: У Манчестер Юнайтед дуже яскраве майбутнє
Фото: Getty Images

Гравці Манчестер Юнайтед адаптуються до високого рівня гри.

Про це заявив головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг.

"Кілька місяців тому я вже казав, що у Манчестер Юнайтед дуже яскраве майбутнє. Наші сьогоднішні голи показали, що в молодих гравців дуже високий потенціал. Вони звикають до стандартів АПЛ і зростають з кожним матчем, вдосконалюючись та адаптуючись до більш високого рівня", – сказав тен Гаг.

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