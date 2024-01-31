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Зоря - Ягеллонія 2:2: огляд контрольного матчу

Зоря та Ягеллонія не визначили сильнішого
Сьогодні 20:04 165 0
Зоря - Ягеллонія 2:2: огляд контрольного матчу
#Ягеллонія, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграла внічию з польською Ягеллонією у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Товариський матч 
31 січня

Зоря (Луганськ, Україна) -  Ягеллонія (Білосток, Польща) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Пулу, 0:2 - 63 Калісканер, 1:2 - 75 Яцик, 2:2 - 78 Мишньов

Нереалізований пенальті: Калісканер 85 (сейв голкіпера)

Зоря: 1. Сапутін, 11. Жуніньо (47. Вантух, 46), 74. Крістоф (31. Бенедюк, 84), 55. Джордан (3. Боль, 46), 70. Кирюханцев (2. Бутко, 46), 8. Хахльов (15. Дришлюк 46), 20. Чурко (9. Мишньов, 46), 22. Мічін (10. Слесар, 46), 16. Волошин (5. Яцик, 25), 19. Бугай (7. Антюх, 46), 39. Герреро.

Раніше Зоря поступилась Краковії у контрольному матчі.

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