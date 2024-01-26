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Наполі орендував півзахисника Астон Вілли

Угода розрахована до кінця сезону
Сьогодні 13:38 407 0
Наполі орендував півзахисника Астон Вілли
#Астон Вілла, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі орендував півзахисника Астон Вілли Леандера Дендонкера.

Про це повідомляє пресслужба неаполітанців.

Угода розрахована до кінця сезону.

Італійський клуб має право викупу контракту гравця.

Нагадаємо, Наполі продовжить контракт з Політано.

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