Наполі продовжить контракт з Політано

Італійський Наполі продовжить контракт зі своїм вінгером Маттео Політано.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Обидві сторони погодили умови договору. Документи будуть підписані найближчим часом. Угода буде продовжена на три роки, а заробітна плата Маттео буде близько 2,9 мільйона євро на рік.

Політано у цьому сезоні зіграв у Серії А 19 матчів, забив 6 голів та віддав 4 асисти.

