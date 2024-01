Лукаку: У найближчі роки чемпіонат Саудівської Аравії стане одним з найкращих

Нападник Роми Ромелу Лукаку вірить у розвиток чемпіонату Саудівської Аравії.

Слова бельгійця передає Фабріціо Романо.

🇸🇦 Romelu Lukaku: “In the next two years I see Saudi Pro League becoming one of the best in the world, if not the best”.



“The clubs make a lot of efforts to bring the 'big' players here. They are improving a lot”.



“It could be the best competition in the world”. pic.twitter.com/PPBfoyjWGd