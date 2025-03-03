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Сімеоне – про матч Реала та Атлетико: Для Мадрида та всієї Іспанії ця гра буде видовищем

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 16:42
Дієго Сімеоне, тренер Атлетико Мадрид
Дієго Сімеоне

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне поговорив про майбутнє мадридське дербі з Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова 54-річного аргентинця наводить Atletico Universe.

"Ми з великою повагою ставимося до великого суперника, попередні наші матчі взагалі ні на що не впливають. Для Мадрида це буде видовище, для Іспанії це також буде дуже добре, як і для нас, хто буде грати.

Ми отримаємо задоволення. Це дуже важливий матч, відносимося з великою повагою, але готові до всього, що може статися.

Я не розумію, але поважаю бажання мати фаворита. Це важливий суперник, якого ми поважаємо. Але ми також знаємо свою силу і намагаємося зробити її більшою", – сказав Сімеоне.

Перший матч мадридського протистояння між Реалом та Атлетико в Лізі чемпіонів відбудеться завтра, 4 березня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті висловив сподівання, що поразка від Бетіса минулими вихідними змусить його підопічних прокинутися.

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