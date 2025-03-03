Колишній тренер Манчестер Юнайтед очолив африканську збірну

Бенні МакКарті був призначений новим головним тренером національної збірної Кенії.

Про це повідомляє The Athletic.

Останнім місцем роботи 47-річного південноафриканця був Манчестер Юнайтед, де він був асистентом Еріка тен Гага, виконуючи обов'язки тренера нападників.

МакКарті пропрацював на "Олд Траффорд" з літа 2022 по літо 2024 років. Він залишив клуб, бажаючи повернутися до самостійної роботи. Раніше колишній форвард низки клубів АПЛ очолював Кейптаун Сіті та АмаЗулу.

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Кенія, яка наразі посідає 108-е місце у світовому рейтингу ФІФА, є четвертою у своїй відбірковій групі до чемпіонату світу 2026 року. Кенійська команда відстає на чотири очки від Габону, який іде другим, і потенційно ще може пройти до наступного етапу кваліфікації.

Першим матчем МакКарті на посаді тренера збірної Кенії стане поїздка до Гамбії 16 березня. А через сім днів після цього відбудеться домашній поєдинок проти Габону.

Раніше стало відомо, яке рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед ухвалив основний голкіпер команди Андре Онана.