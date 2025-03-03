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Колишній тренер Манчестер Юнайтед очолив африканську збірну

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 17:21
Кріштіану Роналду та Бенні МакКарті
Кріштіану Роналду та Бенні МакКарті
Getty Images

Бенні МакКарті був призначений новим головним тренером національної збірної Кенії.

Про це повідомляє The Athletic.

Останнім місцем роботи 47-річного південноафриканця був Манчестер Юнайтед, де він був асистентом Еріка тен Гага, виконуючи обов'язки тренера нападників.

МакКарті пропрацював на "Олд Траффорд" з літа 2022 по літо 2024 років. Він залишив клуб, бажаючи повернутися до самостійної роботи. Раніше колишній форвард низки клубів АПЛ очолював Кейптаун Сіті та АмаЗулу.

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Кенія, яка наразі посідає 108-е місце у світовому рейтингу ФІФА, є четвертою у своїй відбірковій групі до чемпіонату світу 2026 року. Кенійська команда відстає на чотири очки від Габону, який іде другим, і потенційно ще може пройти до наступного етапу кваліфікації.

Першим матчем МакКарті на посаді тренера збірної Кенії стане поїздка до Гамбії 16 березня. А через сім днів після цього відбудеться домашній поєдинок проти Габону.

Раніше стало відомо, яке рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед ухвалив основний голкіпер команди Андре Онана.

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