Колишній тренер Манчестер Юнайтед очолив африканську збірну
Бенні МакКарті був призначений новим головним тренером національної збірної Кенії.
Про це повідомляє The Athletic.
Останнім місцем роботи 47-річного південноафриканця був Манчестер Юнайтед, де він був асистентом Еріка тен Гага, виконуючи обов'язки тренера нападників.
МакКарті пропрацював на "Олд Траффорд" з літа 2022 по літо 2024 років. Він залишив клуб, бажаючи повернутися до самостійної роботи. Раніше колишній форвард низки клубів АПЛ очолював Кейптаун Сіті та АмаЗулу.
Кенія, яка наразі посідає 108-е місце у світовому рейтингу ФІФА, є четвертою у своїй відбірковій групі до чемпіонату світу 2026 року. Кенійська команда відстає на чотири очки від Габону, який іде другим, і потенційно ще може пройти до наступного етапу кваліфікації.
Першим матчем МакКарті на посаді тренера збірної Кенії стане поїздка до Гамбії 16 березня. А через сім днів після цього відбудеться домашній поєдинок проти Габону.
Раніше стало відомо, яке рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед ухвалив основний голкіпер команди Андре Онана.