Українські борчині здобули 6 нагород на рейтинговому турнірі в Албанії

Українські борчині здобули 6 медалей на рейтинговому турніру Muhamet Malo, який проходив з 28 лютого по 2 березня в албанській Тирані.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Україна була представлена сімома борчинями, з яких шість піднялися на п'єдестал пошани. Зокрема, срібні нагороди вибороли Оксана Лівач (50 кг) та Алла Белінська (72 кг). Водночас бронзові медалі в активі Олександри Хоменець (55 кг), Соломії Винник (59 кг), Ірини Коляденко (65 кг) та Анастасії Алієвої (76 кг).

Такий доробок дозволив збірній України посісти друге загальнокомандне місце.

Всього на турнірі змагалися 90 спортсменок з 21 країни.

Раніше повідомлялося, що українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали віцечемпіонами юніорського чемпіонату світу.