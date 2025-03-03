Два українські плавці здобули шість золотих медалей міжнародного змагання в Латвії
Ілля Лінник та Каріна Снітко виграли одразу шість золотих медалей на двох під час міжнародного змагання "Відкритий чемпіонат Латвії", який проходив у Ризі.
Про це досягнення українців повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
У змаганнях брали участь спортсмени з шести країн світу. Лінник та Снітко принесли Україні великий комплект нагород.
Варто зазначити, що Ілля та Каріна виграли свої медалі на однакових дистанціях в однаковому стилі. Вони перемогли в запливах на 50, 10 та 200 метрів вільним стилем.
Нагадаємо, що минулого місяця Ілля Лінник виступив у складі збірної України, яка здобула одразу одинадцять комплектів нагород на міжнародних змаганнях Euro Meet.
А в січні декілька плавців потрапили до лікарні через помилку суддів, які обслуговували змагання.