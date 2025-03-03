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Два українські плавці здобули шість золотих медалей міжнародного змагання в Латвії

Олексій Погорелов — 3 березня 2025, 17:00
Ілля Лінник та Каріна Снітко
Ілля Лінник та Каріна Снітко
Міністерство молоді та спорту України

Ілля Лінник та Каріна Снітко виграли одразу шість золотих медалей на двох під час міжнародного змагання "Відкритий чемпіонат Латвії", який проходив у Ризі.

Про це досягнення українців повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У змаганнях брали участь спортсмени з шести країн світу. Лінник та Снітко принесли Україні великий комплект нагород.

Варто зазначити, що Ілля та Каріна виграли свої медалі на однакових дистанціях в однаковому стилі. Вони перемогли в запливах на 50, 10 та 200 метрів вільним стилем.

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Нагадаємо, що минулого місяця Ілля Лінник виступив у складі збірної України, яка здобула одразу одинадцять комплектів нагород на міжнародних змаганнях Euro Meet.

А в січні декілька плавців потрапили до лікарні через помилку суддів, які обслуговували змагання.

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Плавання

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