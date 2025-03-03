Два українські плавці здобули шість золотих медалей міжнародного змагання в Латвії

Ілля Лінник та Каріна Снітко виграли одразу шість золотих медалей на двох під час міжнародного змагання "Відкритий чемпіонат Латвії", який проходив у Ризі.

Про це досягнення українців повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У змаганнях брали участь спортсмени з шести країн світу. Лінник та Снітко принесли Україні великий комплект нагород.

Варто зазначити, що Ілля та Каріна виграли свої медалі на однакових дистанціях в однаковому стилі. Вони перемогли в запливах на 50, 10 та 200 метрів вільним стилем.

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Нагадаємо, що минулого місяця Ілля Лінник виступив у складі збірної України, яка здобула одразу одинадцять комплектів нагород на міжнародних змаганнях Euro Meet.

А в січні декілька плавців потрапили до лікарні через помилку суддів, які обслуговували змагання.