Челсі достроково повернув з оренди в Ліоні Морейру

Джерело - офіційний сайт Челсі.
Челсі достроково відкликав лівого вінгера Дієгу Морейру з оренди в Ліоні.
Про це повідомляє пресслужба лондонців.
Португалець повинен був грати за клуб Ліги 1 до завершення сезону 2023/24, проте лондонці скористалися пунктом про розрив орендної угоди.
Вже сьогодні він почне тренування під керівництвом Маурісіо Почеттіно.
Раніше Челсі відкликав півзахисника Казадеї з оренди в Лестері.
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