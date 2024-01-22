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Челсі достроково повернув з оренди в Ліоні Морейру

Португалець повинен був грати за клуб Ліги 1 до завершення сезону 2023/24
Сьогодні 15:40 155 0
Челсі достроково повернув з оренди в Ліоні Морейру
#Ліон, #Челсі

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Челсі достроково відкликав лівого вінгера Дієгу Морейру з оренди в Ліоні.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

Португалець повинен був грати за клуб Ліги 1 до завершення сезону 2023/24, проте лондонці скористалися пунктом про розрив орендної угоди. 

Вже сьогодні він почне тренування під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

Раніше Челсі відкликав півзахисника Казадеї з оренди в Лестері.

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