Мюллер: Сьогоднішній футбол іноді занадто м'який для мене

Сьогоднішній футбол став більш м'яким.

Про це розповів півзахисник Баварії Томас Мюллер.

"Тут, у Баварії, ми знаходимося на вершині футбольного харчового ланцюжка. Тут немає місця фразі "він погано сприймає рішення тренера". Я повинен бути чесним і сказати, що сьогоднішній футбол іноді занадто м'який для мене. У жорсткості є своя чарівність.