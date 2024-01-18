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Мюллер: Сьогоднішній футбол іноді занадто м'який для мене

Сьогодні 19:26 197 0
Мюллер: Сьогоднішній футбол іноді занадто м'який для мене
Фото: Getty Images

Сьогоднішній футбол став більш м'яким.

Про це розповів півзахисник Баварії Томас Мюллер.

"Тут, у Баварії, ми знаходимося на вершині футбольного харчового ланцюжка. Тут немає місця фразі "він погано сприймає рішення тренера". Я повинен бути чесним і сказати, що сьогоднішній футбол іноді занадто м'який для мене. У жорсткості є своя чарівність.

Вона не обов'язково має бути нелюдяною, але тренерам має бути дозволено виявляти певний рівень жорсткості стосовно своїх гравців. Як гравець, ти маєш вміти миритися з цим, інакше далеко не підеш", – сказав Мюллер.

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