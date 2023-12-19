Баварія продовжила контракт з Мюллером

Мюнхенська Баварія продовжила контракт з Томасом Мюллером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 34-річним німцем розрахована до 30 червня 2025 року.

Томас - вихованець мюнхенського клубу. Його дебют відбувся в серпні 2008 року, в матчі чемпіонату проти Гамбурга (2:2).

Відтоді він відзначився 250 голами та 225 результативними передачами у 719 матчах. Разом з командою він 12 разів виграв Бундеслігу, 2 рази Лігу чемпіонів, 6 разів Кубок країни та 8 разів Суперкубок.

За збірну Мюллер дебютував у березні 2010 - на його рахунку 43 голи та 24 гольові передачі у 124 матчах. У 2014 виграв чемпіонат світу у Бразилії.

Повідомлялось, що до Циганкова інтерес виявляють Барселона та Баварія.