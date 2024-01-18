Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
Після перегравань 1/32 фіналу стали відомі всі пари 1/16 фіналу Кубка Англії.
Кубок Англії
1/16 фіналу
- Тоттенгем – Манчестер Сіті
- Челсі – Астон Вілла
- Ліверпуль – Норвіч
- Фулгем – Ньюкасл
- Ньюпорт Каунті - Манчестер Юнайтед
- Вотфорд - Саутгемптон
- Блекберн - Рексгем
- Борнмут - Свонсі
- Вест Бромвіч - Вулвергемптон
- Брістоль Сіті - Ноттінгем Форест
- Лестер - Бірмінгем
- Шеффілд Венсдей - Ковентрі
- Іпсвіч - Мейдстон Юнайтед
- Лідс - Плімут
- Евертон - Лутон
- Шеффілд Юнайтед - Брайтон
Матчі відбудуться 25-28 січня.