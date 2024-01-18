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Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка Англії

Завершилися останні поєдинків 1/32 фіналу, які перегравалися.
Сьогодні 11:25 280 0
Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка Англії
Фото - Getty Images
#Кубок Англії

Джерело - Чемпіон.

Після перегравань 1/32 фіналу стали відомі всі пари 1/16 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії

1/16 фіналу

  • Тоттенгем – Манчестер Сіті
  • Челсі – Астон Вілла
  • Ліверпуль – Норвіч
  • Фулгем – Ньюкасл
  • Ньюпорт Каунті - Манчестер Юнайтед
  • Вотфорд - Саутгемптон
  • Блекберн - Рексгем
  • Борнмут - Свонсі
  • Вест Бромвіч - Вулвергемптон
  • Брістоль Сіті - Ноттінгем Форест
  • Лестер - Бірмінгем
  • Шеффілд Венсдей - Ковентрі
  • Іпсвіч - Мейдстон Юнайтед
  • Лідс - Плімут
  • Евертон - Лутон
  • Шеффілд Юнайтед - Брайтон

Матчі відбудуться 25-28 січня.

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