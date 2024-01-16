Де Россі може очолити Рому

Де Россі може повернутися у Рому

Джерело - Чемпіон.

Рома шукає нового головного тренера після рішення розлучитися з Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Серед претендентів на посаду, що звільнилася, є легенда "вовків" Даніеле де Россі. Колишній хавбек столичного клубу є головним кандидатом для керівництва "джалороссі".

Чи буде з де Россі, чи з будь-яким іншим потенційним наставником підписано повноцінний контракт, чи йому присвоять приставку в.о., наразі залишається невідомим.

У Даніеле є всього один досвід роботи головним тренером на даний момент, однак, він був вкрай невдалим. 40-річний фахівець пропрацював у СПАЛі 4 місяці в період з жовтня 2022 по лютий 2023 року і за 17 матчів здобув лише 3 перемоги, зігравши внічию 6 разів і програвши 8 разів.