Головне
Мессі - найкращий гравець 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:31 660
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 14:04 247
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 13:34 5502
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Сьогодні 13:27 5513 1
Баварія зацікавлена у трансфері Луніна
Сьогодні 11:52 650
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 00:06 3481
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:14 621
Гвардіола - найкращий тренер року за версією ФІФА
Вчора 22:03 767
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Вчора 20:36 48917 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Вчора 20:08 4841
Прямі трансляції

Де Россі може очолити Рому

Де Россі може повернутися у Рому
Сьогодні 13:16 254 0
Де Россі може очолити Рому
#Де Россі, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома шукає нового головного тренера після рішення розлучитися з Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Серед претендентів на посаду, що звільнилася, є легенда "вовків" Даніеле де Россі. Колишній хавбек столичного клубу є головним кандидатом для керівництва "джалороссі".

Чи буде з де Россі, чи з будь-яким іншим потенційним наставником підписано повноцінний контракт, чи йому присвоять приставку в.о., наразі залишається невідомим.

У Даніеле є всього один досвід роботи головним тренером на даний момент, однак, він був вкрай невдалим. 40-річний фахівець пропрацював у СПАЛі 4 місяці в період з жовтня 2022 по лютий 2023 року і за 17 матчів здобув лише 3 перемоги, зігравши внічию 6 разів і програвши 8 разів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 5502
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 48917 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 4841
Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч Миколенко врятував Евертон від пропущеного гола в матчі АПЛ, самовіддано кинувшись під м'яч 1402
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона 5513 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 3481
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111054 4
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 333911 9
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58518
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 99854
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34329
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15282 2