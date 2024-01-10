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Колишню зірку Металіста заарештували у Бразилії

Сьогодні 13:40 217 0
Колишню зірку Металіста заарештували у Бразилії
#Металіст

Джерело - sport.ua.

Колишнього футболіста харківського Металіста Клейтона Шав'єра заарештували у Бразилії. 

Про це повідомляє Globo.

Гравця звинувачують у несплаті аліментів колишній дружині.

Сума, яку заборгував бразилець становить близько 5900 євро. Адвокат Шав'єра уже подав запит на скасування тюремного ув'язнення. Повідомляється, що гравця заарештували у його будинку.

39-річний Клейтон Шав'єр захищав кольори харківського клубу Металіст із 2010 по 2015 рік.

Нагадаємо Пейшото остаточно залишив Металіст.

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