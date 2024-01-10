Колишню зірку Металіста заарештували у Бразилії

Джерело - sport.ua.
Колишнього футболіста харківського Металіста Клейтона Шав'єра заарештували у Бразилії.
Про це повідомляє Globo.
Гравця звинувачують у несплаті аліментів колишній дружині.
Сума, яку заборгував бразилець становить близько 5900 євро. Адвокат Шав'єра уже подав запит на скасування тюремного ув'язнення. Повідомляється, що гравця заарештували у його будинку.
39-річний Клейтон Шав'єр захищав кольори харківського клубу Металіст із 2010 по 2015 рік.
Нагадаємо Пейшото остаточно залишив Металіст.