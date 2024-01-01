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Пейшото остаточно залишив Металіст

Бразильський форвард виступатиме в японській Джей-лізі
Сьогодні 19:54 168 0
Пейшото остаточно залишив Металіст
#Металіст

Джерело - sport.ua.

28-річний бразильський форвард Металіста Матеус Пейшото підписав повноцінний контракт із новачком японської Джей-ліги клубом Джубіло Івата.

Про це повідомляє пресслужба японського клубу.

Інформація про термін контракту футболіста не розкривається. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

В останні пів року Пейшото на правах оренди грав за бразильський Атлетіко Гоянієнсе, відзначившись 4 забитими м'ячами у 16 поєдинках.

У Металіст Пейшото перейшов влітку 2021 року за 150 тисяч євро з Ред Булл Брагантіно. Залишив харківський клуб після початку повномасштабної фази російсько-української війни, після чого виступав на батьківщині за різні команди на правах оренди.

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