Пейшото остаточно залишив Металіст

Бразильський форвард виступатиме в японській Джей-лізі

28-річний бразильський форвард Металіста Матеус Пейшото підписав повноцінний контракт із новачком японської Джей-ліги клубом Джубіло Івата.

Про це повідомляє пресслужба японського клубу.

Інформація про термін контракту футболіста не розкривається. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

В останні пів року Пейшото на правах оренди грав за бразильський Атлетіко Гоянієнсе, відзначившись 4 забитими м'ячами у 16 поєдинках.

У Металіст Пейшото перейшов влітку 2021 року за 150 тисяч євро з Ред Булл Брагантіно. Залишив харківський клуб після початку повномасштабної фази російсько-української війни, після чого виступав на батьківщині за різні команди на правах оренди.