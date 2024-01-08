Баварія зробила пропозицію ПСЖ щодо трансферу захисника

Джерело - isport.ua.
Мюнхенська Баварія спробувала придбати захисника ПСЖ Норді Мукіеле.
Про це повідомляє Bayern & Germany.
Німецький клуб запропонував французам трохи більше 20 мільйонів євро за 26-річного гравця.
Проте ПСЖ обговорюватиме продаж Мукіеле лише за однієї умови: для здійснення даного трансферу парижани повинні спочатку знайти заміну своєму гравцю.
Норді Мукіеле вже грав у Бундеслізі: у період з 2018 до 2022 року він виступав у складі РБ Лейпциг, після чого ПСЖ придбав його за 12 мільйонів євро. Нинішнього сезону він провів дев'ять матчів, відігравши 394 хвилини.
Раніше Баварія зробила запит щодо трансферу Томорі.