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Баварія зробила запит по трансферу Томорі

Баварія шукає захисника
Сьогодні 14:29 188 0
Баварія зробила запит по трансферу Томорі
#Баварія, #Мілан, #Томорі, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі зацікавив Баварію.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріана Плеттенберга.

Томорі є у списку потенційних трансферів мюнхенців та його кандидатуру обговорювали всередині клубу останніми тижнями.

Але перехід захисника у Баварію зараз є малоймовірним, адже Мілан не хоче відпускати його у зимове трансферне вікно. Однак не виключено, що німецький клуб може зробити ще одну спробу підписання Томорі.

26-річний англієць зараз травмований. Цього сезону він забив 3 голи у 22 матчах.

Раніше повідомлялося, що Баварія зацікавлена у трансфері нападника Штутгарта Гірассі.

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