Головне
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
Сьогодні 08:56 1715 2
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Сьогодні 18:24 685
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Сьогодні 16:43 551
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Сьогодні 15:10 618
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергові
Сьогодні 13:58 555
Надаль знявся з Australian Open
Сьогодні 13:40 428
Бенфіка з Трубіним розгромила Ароуку в чемпіонаті Португалії
Вчора 22:22 722
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
Вчора 22:04 567
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії
Вчора 21:30 1452
Жирона з Довбиком переграла Ельче в 1/16 фіналу Кубка Іспанії
Вчора 20:59 1437
Прямі трансляції

Коноплянка може перейти до українського клубу

В Євгена є варіант з продовженням кар'єри в Україні
Сьогодні 19:39 152 0
Коноплянка може перейти до українського клубу
#Євген Коноплянка

Джерело - sport.ua.

3 січня 2024 року 34-річний український футболіст Євген Коноплянка розірвав контракт із румунською командою ЧФР Клуж за взаємною згодою і може перейти до українського клубу. 

Про це повідомляє sportinfo.az.

Спочатку угода була розрахована на 2 сезони з опцією пролонгації на ще один рік.

Коноплянка на цей час має пропозиції продовжити кар'єру в чемпіонатах Азербайджану, Казахстану, Китаю та Індонезії.

Крім цього повідомляється про зацікавленість Коноплянкою українськими командами.

У цьому сезоні рахунку Коноплянки 4 матчі за ЧФР Клуж, у яких він зіграв 54 хвилини. Востаннє Євген виходив на поле 6 листопада.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з Довбиком переграла Ельче в 1/16 фіналу Кубка Іспанії Жирона з Довбиком переграла Ельче в 1/16 фіналу Кубка Іспанії 1437
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді 1715 2
Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А Інтер здолав Верону, Фіорентина поступилася Сассуоло: результати матчів 19 туру Серії А 1100
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії 1452
Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді 874
Визначився склад жіночої збірної України на естафету в Обергофі Визначився склад жіночої збірної України на естафету в Обергофі 964
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28353
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57611
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13989
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313517
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332980 9
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11629