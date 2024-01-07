Джерело - sport.ua.
3 січня 2024 року 34-річний український футболіст Євген Коноплянка розірвав контракт із румунською командою ЧФР Клуж за взаємною згодою і може перейти до українського клубу.
Про це повідомляє sportinfo.az.
Спочатку угода була розрахована на 2 сезони з опцією пролонгації на ще один рік.
Коноплянка на цей час має пропозиції продовжити кар'єру в чемпіонатах Азербайджану, Казахстану, Китаю та Індонезії.
Крім цього повідомляється про зацікавленість Коноплянкою українськими командами.
У цьому сезоні рахунку Коноплянки 4 матчі за ЧФР Клуж, у яких він зіграв 54 хвилини. Востаннє Євген виходив на поле 6 листопада.