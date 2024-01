Ювентус відмовився від хавбека Манчестер Сіті

Ювентус відмовився від півзахисника Манчестер Сіті Калвіна Філліпса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Причиною такого рішення стали неприйнятні для туринського клубу умови після переговорів із Манчестер Сіті з приводу орендних платежів і зарплати.

⚪️⚫️ Juventus have no intention to proceed for Kalvin Phillips deal at current conditions after talks with Man City on loan fee/salary coverage.



Newcastle remain interested in Kalvin Phillips, race open to more clubs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Juventus priority is now Tiago Djaló as new centre back. pic.twitter.com/Nyaov6S0aD