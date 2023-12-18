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Ювентус розпочав переговори щодо оренди Філліпса у Манчестер Сіті

Ман Сіті хоче додати опцію обов'язкового викупу гравця
Сьогодні 13:30 209 0
Ювентус розпочав переговори щодо оренди Філліпса у Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс може продовжити карʼєру в Ювентусі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринці вже розпочали процес переговорів щодо оренди 28-річного англійця.

Ювентус готовий орендувати Філліпса з необовʼязковим правом викупу. 

Манчестер Сіті хоче, аби ця опція була обовʼязковою. Переговори між сторонами щодо цього питання тривають.

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