Ювентус розпочав переговори щодо оренди Філліпса у Манчестер Сіті

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс може продовжити карʼєру в Ювентусі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринці вже розпочали процес переговорів щодо оренди 28-річного англійця.

Ювентус готовий орендувати Філліпса з необовʼязковим правом викупу.

Манчестер Сіті хоче, аби ця опція була обовʼязковою. Переговори між сторонами щодо цього питання тривають.

🚨⚪️⚫️ Understand Juventus have now opened talks with Manchester City to discuss Kalvin Phillips deal.



Negotiations starting between clubs as Kalvin is said to be open to the move.



Juventus plan to offer loan with buy option clause. Man City want it to be mandatory. Talks on. pic.twitter.com/AukIT7NSnr