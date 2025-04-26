Полісся-2 розгромило Реверу, Тростянець та Чернігів зіграли внічию у Другій лізі
Сьогодні, 26 квітня, відбулась низка матчів в межах 15 туру Другої ліги України.
Полісся-2 на своєму полі розгромило Реверу та зберегло місце у чільній четвірці чемпіонату. Ще у першому таймі дубль на свій рахунок записав Офек Бітон.
Тростянець та Чернігів не змогли виявити переможця, розписавши "суху" нічию. Резерв Руху зазнав поразки від Пробія.
Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
15 тур, 26 квітня
Група А
Полісся-2 – Ревера 1908 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 – Бітон, 16, 2:0 – Бітон, 26, 3:0 – Микитюк, 39, 3:1 – Гуменяк, 85 (пен.), 4:1 – Авраменко, 88
Рух-2 – Пробій 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Феліпович, 18, 0:2 – Палагнюк, 19
Група Б
Тростянець – Чернігів 0:0
Нагадаємо, вчора відбулись перші два матчі 26 туру УПЛ – Олександрія переграла Інгулець, а Зоря втримала перемогу над Лівим берегом.