Тренер Руха: Такий футбол навряд чи сподобається вболівальникам

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував виїзну перемогу 2:1 над Чорноморцем у матчі 26 туру УПЛ.

Тренера цитує пресслужба львівського клубу.

"Це була складна гра. Чорноморець бореться за виживання і це останні шанси для одеситів зберегти прописку в Прем’єр-лізі. Тому ми знали, що суперник буде дуже вмотивований. Я говорив з хлопцями в роздягальні і зазначив, що звісно приємно перемагати, але такий футбол навряд чи сподобається вболівальникам.

Ми допустили багато браку, не реалізували свої стовідсоткові моменти. Нам не вистачало інтенсивності, тому я незадоволений грою команди. У нас багато молодих футболістів і для подальшого прогресу їм треба брати на себе відповідальність та проаналізувати свої дії", – заявив Пономарьов.