Евертон зацікавлений у трансфері нападника Лідса Вілфріда Ньйонто.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Зараз італієць є пріоритетною ціллю "ірисок" для підсилення атакувальної ланки.

Переговори з Лідсом тривають вже декілька тижнів.

