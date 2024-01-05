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Евертон зацікавлений у трансфері форварда Лідса Ньйонто

Італієць є пріоритетною ціллю "ірисок"
Сьогодні 16:29 209 0
Евертон зацікавлений у трансфері форварда Лідса Ньйонто
#Евертон, #Лідс, #Вілфрід Ньйонто

Джерело - Чемпіон.

Евертон зацікавлений у трансфері нападника Лідса Вілфріда Ньйонто.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

  Крістал Пелес - Евертон 0:0: огляд матчу

Зараз італієць є пріоритетною ціллю "ірисок" для підсилення атакувальної ланки.

Переговори з Лідсом тривають вже декілька тижнів.

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