Джерело - Чемпіон.
Евертон зацікавлений у трансфері нападника Лідса Вілфріда Ньйонто.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
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Зараз італієць є пріоритетною ціллю "ірисок" для підсилення атакувальної ланки.
Переговори з Лідсом тривають вже декілька тижнів.
🚨👀 #Everton are still working to sign Wilfried #Gnonto in January.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 5, 2024
‼️ As revealed in November, #EFC always appreciated the 🇮🇹 player and consider him a main target to strenghten the attack.
🗣️ Talks in progress with #Leeds for weeks to find an agreement. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/GVNeM8MFuk
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