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Атлетико підпише з Моліною новий контракт

Сторони вже досягли усної домовленості
Сьогодні 19:20 196 0
Атлетико підпише з Моліною новий контракт
#Моліна, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Атлетико продовжить контракт з чемпіоном світу-2022 Наулем Моліною.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони вже досягли усної домовленості, контракт буде перепідписано найближчими місяцями.

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Чинна угода Моліни з "матрацниками" діє до літа 2027 року.

Клаусула в новому контракті становитиме близько 100 мільйонів євро, хоча раніше повідомлялося про 70 млн.

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Допис, поширений Fabrizio Romano (@fabriziorom)

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