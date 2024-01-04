Атлетико підпише з Моліною новий контракт

Джерело - Чемпіон.
Атлетико продовжить контракт з чемпіоном світу-2022 Наулем Моліною.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Сторони вже досягли усної домовленості, контракт буде перепідписано найближчими місяцями.
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Чинна угода Моліни з "матрацниками" діє до літа 2027 року.
Клаусула в новому контракті становитиме близько 100 мільйонів євро, хоча раніше повідомлялося про 70 млн.
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