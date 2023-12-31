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Навас пропонував свої послуги Реалу після травми Куртуа

Сьогодні 19:55 215 0
Навас пропонував свої послуги Реалу після травми Куртуа
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кейлор Навас

Джерело - Tribuna.com.

Колишній воротар Реала Кейлор Навас пропонував свої послуги колишньому клубу після того, як Тібо Куртуа отримав серйозну травму.

Про це повідомляє Marca.

Однак вершкові відмовилися від цього варіанту та працювали над підписанням Кепи Аррісабалаги, який був основним кандидатом з самого початку.

Нагадаємо костариканець виступав за мадридців з серпня 2014 по вересень 2019, після чого перейшов до ПСЖ, якому належить і зараз.

За цей час він пропустив 159 голів у 162 матчах (52 - на нуль).

Разом із клубом він виграв три поспіль Ліги чемпіонів, чемпіонат Іспанії, суперкубок країни та три Суперкубки УЄФА.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Реала Андрій Лунін не буде основним воротарем команди у другій половині поточного сезону.

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