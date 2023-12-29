Анчелотті визначився із основним голкіпером Реала на другу половину сезону

Голкіпер Реала Андрій Лунін не буде основним воротарем команди у другій половині поточного сезону.

Про це повідомляє Футбол 24.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті надалі віддаватиме перевагу Кепі Аррісабалазі. Іспанець стоятиме у воротах у наступній грі команди проти Мальорки, що відбудеться 3 січня.

Рішення щодо майбутнього Кепи в мадридському клубі буде ухвалене за підсумками його виступів у найближчі місяці.

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