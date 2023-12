Зінченко через травму не потрапив до заявки Арсеналу на матч проти Фулгема

Українець Олександр Зінченко не візьме участь у матчі 20 туру АПЛ з Фулгемом через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Вукраїнця невелика проблема з литками. Про терміни відновлення поки невідомо.

У цьому сезоні Зінченко провів 18 матчів у складі канонірів у рамках АПЛ. На його рахунку один гол та один асист.

Матч між Фулгемом та Арсеналом розпочнеться о 16:00.

🔴⚪️ Takehiro Tomiyasu, back with Arsenal squad today — excellent news for Arteta as Japanese defender is finally available again.



🇺🇦 Zinchenko misses out on today's squad due to a slight calf issue. pic.twitter.com/OIumZ7aNMD