Дюбуа – абсолютно інший боксер, ніж під час першого поєдинку: іменитий тренер пояснив, чому не вірить в Усика

Іменитий британський тренер Адам Бут, який тривалий час співпрацював із Девідом Хеєм, вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) здатен перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО) в реванші.

Про це він сказав у коментарі для TalkSport.

"Цей бій пройде інакше. Я можу видати багато аргументів на користь Дюбуа. Він мав успіх у першому поєдинку. Так, Усик переміг у першому поєдинку достроково, але Даніель Дюбуа зараз інший боєць.

Бокс – це 90% психології, і він психологічно зовсім інший боєць. Він вільно дає волю своїм рукам, зараз він довіряє своєму тілу, тому що пройшов раунди з Джерреллом Міллером. Нині він боєць набагато кращий, ніж той, який бився вперше з Усиком.

Усик зараз досвідченіший супертяж, але я не впевнений, що він обов'язково став кращим, бо ще тоді він багато чого досяг. Як на мене, то другий бій буде набагато ближчим.

Якщо ви змусите мене поставити, то я сказав би, що виберу Усика. Але якщо ви мені дасте свободу вираження думок, то насправді ставка на Дюбуа хороша в цьому поєдинку", – сказав Бут.