Розгнівані фанати Севільї увірвались на клубну базу – поліція відкрила вогонь

Вболівальники Севільї розгнівались після поразки команди від Сельти у матчі 35 туру Ла Ліги, після чого увірвались на клубну базу з метою "розібратись із футболістами".

Про це повідомляє ESPN.

Розчарування фанатів накопичилось протягом усього невдалого сезону, через що вони вирішили "розібратись" із гравцями. Вони зламали металеві ворота та розосередились у пошуках "винуватців".

Клуб вирішив викликати поліцію, яка змушена була відкрити вогонь гумовими кулями по фанатах, щоб вгамувати їх палкість.

Самі футболісти провели ніч на базі через міркування безпеки, а станом на зараз усі вболівальники вже залишили межі бази.

Зазначимо, що за підсумками 35 турів Севілья посідає 15 місце у турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту на шість очок.

Раніше повідомлялось, що в іншому матчі туру форвард Атлетико відзначився найшвидшим хеттриком в історії Ла Ліги.