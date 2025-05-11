У другому таймі ми були "мужиками", – Хобленко оцінив перемогу Чорноморця над Ворсклою
Нападник одеського Чорноморця Олексій Хобленко поділився емоціями після перемоги над полтавською Ворсклою в матчі 28 туру УПЛ.
Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.
"Дуже важка гра була. Ми завжди "привозимо" собі м'ячі, а потім виходимо на другий тайм та намагаємось щось зробити з цим.
Попереду ігри з Динамо вдома та з Олександрією. Можу гарантувати від імені всього колективу, що їм не буде легко і що ми спробуємо набрати залікові бали.
Після першого тайму ми багато говорили на підвищених тонах, але відступати було вже нікуди – перемогли. У другому таймі ми були "мужиками".
Можливо це психологія, але з прямими конкурентами грати важче, аніж з лідером чемпіонату. Я не знаю", – розповів Хобленко.
Перемога дозволила Чорноморцю перервати серію з чотирьох поспіль поразок та піднятися на 15-те місце, в їхньому активі 21 бал. Ворскла залишилась на 13-й сходинці (зона перехідних матчів) з 25 пунктами.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "моряків" Олександр Кучер.