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У другому таймі ми були "мужиками", – Хобленко оцінив перемогу Чорноморця над Ворсклою

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 10:21
У другому таймі ми були мужиками, – Хобленко оцінив перемогу Чорноморця над Ворсклою
Олексій Хобленко
УПЛ

Нападник одеського Чорноморця Олексій Хобленко поділився емоціями після перемоги над полтавською Ворсклою в матчі 28 туру УПЛ.

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

"Дуже важка гра була. Ми завжди "привозимо" собі м'ячі, а потім виходимо на другий тайм та намагаємось щось зробити з цим.

Попереду ігри з Динамо вдома та з Олександрією. Можу гарантувати від імені всього колективу, що їм не буде легко і що ми спробуємо набрати залікові бали.

Після першого тайму ми багато говорили на підвищених тонах, але відступати було вже нікуди – перемогли. У другому таймі ми були "мужиками".

Можливо це психологія, але з прямими конкурентами грати важче, аніж з лідером чемпіонату. Я не знаю", – розповів Хобленко.

Перемога дозволила Чорноморцю перервати серію з чотирьох поспіль поразок та піднятися на 15-те місце, в їхньому активі 21 бал. Ворскла залишилась на 13-й сходинці (зона перехідних матчів) з 25 пунктами.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "моряків" Олександр Кучер.

Ворскла Чемпіонат України, УПЛ Олексій Хобленко Чорноморець

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