У другому таймі ми були "мужиками", – Хобленко оцінив перемогу Чорноморця над Ворсклою

Нападник одеського Чорноморця Олексій Хобленко поділився емоціями після перемоги над полтавською Ворсклою в матчі 28 туру УПЛ.

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

"Дуже важка гра була. Ми завжди "привозимо" собі м'ячі, а потім виходимо на другий тайм та намагаємось щось зробити з цим.



Попереду ігри з Динамо вдома та з Олександрією. Можу гарантувати від імені всього колективу, що їм не буде легко і що ми спробуємо набрати залікові бали.

Після першого тайму ми багато говорили на підвищених тонах, але відступати було вже нікуди – перемогли. У другому таймі ми були "мужиками".

Можливо це психологія, але з прямими конкурентами грати важче, аніж з лідером чемпіонату. Я не знаю", – розповів Хобленко.