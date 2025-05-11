Канонада ударів і глибоке розсічення: огляд скандального бою Наваррете – Суарес

Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Емануель Наваррете (40-2, 32 KO) переміг філіппінця Чарлі Суареса (18-1, 10 KO).

Боксери видали яскравий бій, який завершився технічним рішенням.

Мексиканець дуже чудово провів стартові раунди. Кілька разів Чарлі пропускав серію потужних ударів.

У середині зустрічі Суарес почав вмикатися активніше – це дало результат. У шостому раунді після влучного удару з ближньої дистанції спортсмени зіштовхнулися головами.

Після цього з брови Емануеля почала текти кров. Катмени не зуміли нормально "залатати" розсічення в перерві. Через кілька хвилин лікар прийняв рішення зупинити бій. Переможця визначили за суддівськими записками.

Бокс – бій за титул WBO (до 59 кг)

Емануель Наваррете (Мексика) – Чарлі Суарес (Філіппіни) TD 7 (78-75, 77-76, 77-76)

Нагадаємо, що Емануель Наваррете у попередньому бою переміг Оскара Вальдеза в поєдинку за титул чемпіона в другій напівлегкій вазі, а перед цим мексиканський боксер зазнав поразки від Дениса Берінчика в поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі.

Чарлсі Суарес восени 2024 року технічним нокаутом здобув перемогу над Хорхе Кастанедою.