Реал з Луніним зіграє проти Барселони, Бетіс прийматиме Осасуну в 35 турі Ла Ліги

У неділю, 11 травня, відбудеться низка матчів в межах 35 туру чемпіонату Іспанії.

Відкриватимуть ігровий день Леганес та Еспаньйол. Господарі поля все ще мають шанс зберегти своє місце в елітному дивізіоні, але для цього потрібно тільки перемагати в останніх матчах сезону.

О 17:15 розпочнеться головна подія туру – каталонська Барселона прийматиме на "Камп Ноу" мадридський Реал. "Вершкові" поступаються суперникам чотири очки та у разі поразки зберігатимуть лише математичні шанси на перемогу в чемпіонаті. Натомість "блаугранас" підходять до зустрічі на тлі вильоту з Ліги чемпіонів у драматичному протистоянні з Інтером.

У наступному поєдинку ігрового дня Атлетик з Більбао зіграє проти Алавеса. Напередодні клуб розгромно поступився Манчестер Юнайтед у Лізі Європи та має реабілітуватись перед вболівальниками.

Закриватимуть Бетіс та Осасуна. "Огірки" мають непогані шанси кваліфікуватись до Ліги чемпіонів на наступний сезон, поступаючись Вільярреалу та Атлетику чотири очки.

Розклад матчів 35 туру Ла Ліги на 11 травня

15:00 Леганес – Еспаньйол

17:15 Барселона – Реал

19:30 Атлетик – Алавес

22:00 Бетіс – Осасуна

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" буде доступна пряма онлайн-трансляція матчу між Барселоною та Реалом.

Ель-Класіко покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Ла Ліги в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Раніше повідомлялось, що двоє гравців каталонців відновились від травм напередодні дербі.