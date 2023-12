Гарначо — наймолодший автор дубля в Boxing Day

Манчестер Юнайтед у матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги переміг Астон Віллу (3:2).

Про це повідомляє OptaJavier.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився вінгер "червоних дияволів" Алехандро Гарначо, який став наймолодшим автором дубля під час Boxing Day. На момент матчу йому було 19 років та 178 днів.

Попередній рекорд утримував Майкл Оуен, який у складі Ліверпуля оформив дубль у ворота Ньюкасла (2:2), коли йому було 20 років та 12 днів.

19 - Alejandro Garnacho 🇦🇷 is the youngest player (19 years and 178 days) to score two goals or more on Boxing Day in the Premier League, surpassing Michael Owen 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (20 years and 12 days against Newcastle in 1999). Inspired. pic.twitter.com/AfxUmDI2yx