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Відголоски расистського скандалу. Фанати Удінезе знову образили зірку Мілана

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 15:05
Відголоски расистського скандалу. Фанати Удінезе знову образили зірку Мілана
Майк Меньян
Getty Images

Голкіпер Мілана та збірної Франції Майк Меньян знову став жертвою образ з боку фанатів Удінезе.

Про це повідомляє Football Italia.

У п’ятницю, 11 квітня, Удінезе в матчі 32 туру Серії А вдома прийме Мілан. Напередодні поєдинку фанати господарів біля стадіону вивішали баннер, на якому було написано "Меньян – людина-лайно". Невдовзі баннер було прибрано.

x.com/StefanoVerbania

Цей інцидент є продовженням расистського скандалу річної давнини. 20 січня 2024 року Меньян під час виїзного матчу проти Удінезе покинув поле в знак протесту проти расистських образ на свою адресу.

В поточному сезоні на рахунку 29-річного голкіпера 44 матчі в усіх турнірах, у яких він пропустив 52 голи та 11 разів відстояв "на нуль". Раінше Мілан висунув Меньяну ультиматум щодо нового контракту.

Мілан расизм Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Майк Меньян

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