Соболєва вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Італії

Анастасія Соболєва (204) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W35, що проходить в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.

У матчі другого кола перша сіяна на змаганні українка за 1 годину 49 хвилин перемогла німкеню Катаріну Хобгарскі (360) з рахунком 3:6, 6:2, 6:0.

Соболєва за матч 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 9 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 7 помилок на подачі та 5 брейків.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Друге коло, 10 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) – Катаріна Хобгарскі (Німеччина) 3:6, 6:2, 6:0

Це була друга зустріч суперниць, рахунок зрівнявся. У чвертьфіналі Анастасія зіграє проти Єлізари Янєвої (784, Болгарія).

Нагадаємо, що минулого тижня Соболєва дійшла до другого кола турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії.