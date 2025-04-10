Вперше в історії. На Олімпіаді-2028 виступить більше жінок, ніж чоловіків

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив програму літніх Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Про це повідомляє пресслужба МОК.

У пресрелізі зазначено, що про розробці програми Олімпіади-2028 важливу роль грало питання гендерної рівності.

Попри те, що у Лос-Анджелесі серед чоловіків буде розіграно більше комплектів нагород, ніж серед жінок (165 проти 161), сумарна кількість жінок-учасниць Олімпіади вперше в історії перевищить кількість чоловіків-учасниць: 5333 проти 5167.

Перевага жінок за цим показником була досягнута, перш за все, завдяки розширенню жіночих командних видів спорту, де представниці прекрасної половини людства матимуть щонайменше рівне представництво з чоловіками.

Наприклад, кількість команд-учасниць чоловічого футбольного турніру скоротили з 16 до 12, у той час, як жіночого – навпаки, збільшили з 12 до 16. У шести видах спорту, зокрема в настільному тенісі, стрільбі з лука та легкій атлетиці (естафета 4х100 м), з'являться нові змішані турніри для чоловіків та жінок. Сумарно у 2028 році буде розіграно на 22 комплекти нагород більше, ніж на попередній Олімпіаді в Парижі.

Раніше повідомлялося, що МОК обговорює можливий допуск Росії до зимової Олімпіади-2026.