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Рафінья повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 14:40
Рафінья повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
Рафінья
Getty Images

Вінгер Барселони Рафінья повторив рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Вчора Рафінья забив гол і зробив два асисти в першому матчі 1/4 фіналу проти Боруссії Дортмунд (перемога 4:0). У поточному сезоні Ліги чемпіонів на рахунку 28-річного бразильця 19 гольових дій у Лізі чемпіонів (12 голів і 7 асистів).

Це повторення рекорду Барселони, який був встановлений Ліонелем Мессі в сезоні-2011/12. Тоді аргентинець забив 14 голів і здійснив 5 асистів. У Рафіньї буде щонайменше один матч для того, щоби перевершити рекорд легендарного аргентиця.

Абсолютний рекорд Ліги чемпіонів за кількістю гольових дій належить Кріштіану Роналду, який у сезоні-2023/14 в складі Реала зробив 22 гольові дії (17 голів, 5 асистів).

Барселона Ліонель Мессі Рафінья Ліга чемпіонів-2024/25

Рафінья

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