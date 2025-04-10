Рафінья повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Вінгер Барселони Рафінья повторив рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Raphinha has equalled Lionel Messi's record of 19 Champions League goal involvements in a single season for Barcelona. pic.twitter.com/nyAszX3U4K — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 9, 2025

Вчора Рафінья забив гол і зробив два асисти в першому матчі 1/4 фіналу проти Боруссії Дортмунд (перемога 4:0). У поточному сезоні Ліги чемпіонів на рахунку 28-річного бразильця 19 гольових дій у Лізі чемпіонів (12 голів і 7 асистів).

Це повторення рекорду Барселони, який був встановлений Ліонелем Мессі в сезоні-2011/12. Тоді аргентинець забив 14 голів і здійснив 5 асистів. У Рафіньї буде щонайменше один матч для того, щоби перевершити рекорд легендарного аргентиця.

Абсолютний рекорд Ліги чемпіонів за кількістю гольових дій належить Кріштіану Роналду, який у сезоні-2023/14 в складі Реала зробив 22 гольові дії (17 голів, 5 асистів).