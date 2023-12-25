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Інтер може підписати хавбека Наполі Зелінського

У поляка в червні 2024-го завершується контракт
Вчора 23:01 149 0
Інтер може підписати хавбека Наполі Зелінського
#Інтер, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Пйотр Зелінський

Джерело - Calciomercato.com.

Інтер веде переговори щодо переходу з півзахисником Наполі Пйотром Зелінським.

Про це повідомляє Calciomercato.com

У поляка в червні 2024-го завершується контракт з нинішнім клубом, тому він може приєднатися до міланців в якості вільного агента.

Інтер і Зелінський близькі до досягнення угоди: клуб пропонує контракт за схемою 3+1 з зарплатнею близько 4,5 млн євро на рік плюс бонуси.

Нагадаємо, визначилася клаусула Осімхена за новим контрактом з Наполі.

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